Во Львове и Хмельницком вводят комендантский час

Во Львове вводят комендантский час. Передвижение граждан будет запрещено с 22:00 до 06:00.

Об этом сообщает Игорь Зинкевич.

"На Львовщине вводят комендантский час! Передвижение граждан будет ограничено с 22:00 до 06:00 утра. Для передвижения в ночное время вводят специальные попуски! Пропуски смогут получить работники военных администраций и объектов критической инфраструктуры! Перечень таких лиц формируют в ОГА и РГА", - сказано в сообщении.

Ранее Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий подписал приказ о введении комендантского часа с 25 февраля с 22.00 до 6.00 утра.

Что ждет нарушителей порядка

Комендантский патруль имеет право задержать человека и проверить документы, чтобы выяснить, может ли он находиться на улице в это время. Патруль также имеет право установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости комендантский патруль может проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан.

При умышленном сопротивлении может применить физическую силу или спецсредства.

Какие еще полномочия есть у коменданта/комендантского патруля

Патрульные могут задерживать и доставлять в отделения полиции лиц, совершивших или совершающих другие правонарушения, изымать орудия преступления.

Кроме пропусков, патрульные могут проверять и другие документы, чтобы подтвердить личность и законность пребывания в Украине.

Комендантские патрули могут использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям (кроме дипломатических).

В случае реальной угрозы для жизни и безопасности лиц комендант имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию или с территории, где введен комендантский час.