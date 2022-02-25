У Львові та Хмельницькому вводять комендантську годину

У Львові вводять комендантську годину. Пересування громадян буде заборонено з 22:00 до 06:00.

Про це повідомляє Ігор Зінкевич.

"На Львівщині вводять комендантську годину! Пересування громадян буде обмежено з 22:00 до 06:00 ранку. Для пересування в нічний час вводять спеціальні попуски! Пропуски зможуть отримати працівники військових адміністрацій та об'єктів критичної інфраструктури! Перелік таких осіб формують в ОДА та РДА", - сказано в повідомленні.

Раніше голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій підписав наказ про введення комендантської години з 25 лютого з 22.00 до 6.00 ранку.

Що чекає на порушників порядку

Комендантський патруль має право затримати людину і перевірити документи, щоб з'ясувати, чи може він перебувати на вулиці в цей час. Патруль також має право встановити причину порушення комендантської години.

У разі необхідності комендантський патруль може проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян.

При умисному опорі може застосувати фізичну силу або спецзасоби.

Які ще повноваження є у коменданта / комендантського патруля

Патрульні можуть затримувати та доставляти до відділень поліції осіб, які вчинили або вчиняють інші правопорушення, вилучати знаряддя злочину.

Окрім перепусток, патрульні можуть перевіряти й інші документи, щоб підтвердити особу та законність перебування в Україні.

Комендантські патрулі можуть використовувати в службових цілях засоби зв'язку і транспортні засоби, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам і організаціям (крім дипломатичних).

У разі реальної загрози для життя і безпеки осіб комендант має право тимчасово обмежувати перебування, свободу пересування, в'їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію або з території, де введено комендантську годину.