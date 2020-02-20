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Во Львове со стрельбой похитили мужчину

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 21:09
Во Львове со стрельбой похитили мужчину
Фото (lv.npu.gov.ua)

Правоохранители задержали злоумішленников, им грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы

Во Львове 20 февраля со стрельбой похитили мужчину, правоохранители задержали злоумышленников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Сообщается, что сегодня в 17:17 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Научной-Симоненко неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой поместили прохожего в багажник легковушки Chevrolet и в сопровождении внедорожника BMW поехали в неизвестном направлении.

“К розыску и задержанию нападавших были задействованы оперативники уголовного розыска, бойцы батальона специального назначения, сотрудники оперативных служб, территориальных подразделений полиции Львовской области и патрульные полицейские. Злоумышленников, сбежавших в BMW, патрульные полицейские задержали на улице Симоненко, а Chevrolet - на Навроцкого. Из багажника легковушки правоохранители освободили похищенного”, - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают личность потерпевшего и анкетные данные задержанных. По факту следователи открыли уголовное производство по предварительной квалификации - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе 20 февраля на остановке общественного транспорта произошла стрельба. Сообщается, что правоохранители проводят расследование по факту стрельбы в Приморском районе Одессы.

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