У Львові дороги почали посипати кавовою гущею: українці в подиві

У Львові дороги посипають кавовою гущею (фото: facebook.com/lviv.adm)

У Львові вирішили провести експеримент і посипали близько 200 метрів доріжок кавовою гущею. Нею посипали доріжки в парку 700-річчя Львова.

Про це повідомляє Львівська міська рада на своїй сторінці в Facebook.

Дану ініціативу запропонувала радник міського голови Львова Ірина Оршак. Вона зазначила, що у кавовій гущі абразивні властивості. Крім того, вона не шкодить екології та домашнім тваринам, а також корисна для зелених насаджень.

У Львові дороги посипають кавовою гущею (фото: facebook.com/lviv.adm)

Оршак підкреслила, що кавова гуща береться після використання в кавових апаратах, тому – це безкоштовний ресурс. Міські кафе готові надавати її безкоштовно.

У Львові дороги посипають кавовою гущею (фото: facebook.com/lviv.adm)

При цьому така ініціатива викликала подив у деяких користувачів мережі.

Особливу подяку ви отримаєте від тих батьків, чиї діти трохи проапгрейдят колірну гамму одягу кавовими тонами і відтінками!

Жах! Сніг треба прибирати, а не посипати. Сніг розтане і залишиться лише бруд;

Як наслідок - забита дренажна система... робимо собі роботу;

Рідкісні ідіоти.

Львів, це місто кави і легенд. Ідея мені дуже подобається. Тільки у Львові! По-перше, екологія, а по-друге - це супер інформаційний привід, щоб про Львів "говорили".

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