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Во Львове девушку ударило током во время селфи на поезде: фото и видео ЧП

Автор: Тетяна Самарук

Во Львове на железнодорожной станции "Подзамче" 26-летнюю девушку ударило током. Перед этим львовянка залезла на поезд якобы для того, чтобы сделать селфи.

Об этом сообщили на странице департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Telegram.

Так, происшествие произошло вечером, 9 июля, возле улицы Ковельской.

В ГУ ГСЧС Львовской области рассказали, что пострадавшую нашли на железнодорожной цистерне, откуда ее сняли спасатели. В частности, к спасательной операции были привлечены девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Девушке удалось выжить, она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы.

Отмечается, что ЧП не привело к задержке поездов. Все обстоятельства травмирования женщины устанавливаются.

Фото: во Львове девушка получила удар током (lv.dsns.gov.ua/)

Ранее мы сообщали, что на пляже курортной Кирилловки юношу убило током.

Также в Тернополе девочку ударил током автомат с игрушками.

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