Во Львове девочка проглотила металлический карабин: ее спасли без единого разреза (фото)

Во Львове девочка во время игры проглотила металлическую деталь от сумки. Врачи 7-летнего ребенка спасли без всякого разреза.
Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет.
Мать девочки была в другой комнате, когда ее ребенок играл дома. Девочка перепугалась и сама призналась родным, что случайно проглотила металлическую деталь.
Родители вызвали скорую, и медики госпитализировали ребенка в больницу. Также на всякий случай мать прихватила аналогичную деталь, чтобы показать медикам, как выглядит деталь.
Кроме того, именно это и помогло врачам во время спасения девочки. Они достали инородный предмет с помощью эндоскопии, то есть без разрезов живота.
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