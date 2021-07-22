У Львові дівчинка проковтнула металевий карабін: її врятували без жодного розрізу (фото)

У Львові дівчинка під час гри проковтнула металеву деталь від сумки. Лікарі 7-річну дитину врятували без жодного розрізу.
Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит.
Мати дівчинки була у іншій кімнаті, коли її дитина гралася вдома. Дівчинка перелякалася і сама зізналася рідним, що випадково проковтнула металеву деталь.
Батьки викликали швидку, і медики госпіталізували дитину до лікарні. Також мати на всякий випадок мама прихопила аналогічну деталь, щоб показати медикам, як виглядає деталь.
Окрім того, саме це і допомогло лікарям під час порятунку дівчинки. Вони дістали сторонній предмет за допомогою ендоскопію, тобто без розрізів живота.
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