У Львові дівчинка проковтнула металевий карабін: її врятували без жодного розрізу (фото)

Де були батьки дівчинки

Мати дівчинки була у іншій кімнаті, коли її дитина гралася вдома. Дівчинка перелякалася і сама зізналася рідним, що випадково проковтнула металеву деталь.

Батьки викликали швидку, і медики госпіталізували дитину до лікарні. Також мати на всякий випадок мама прихопила аналогічну деталь, щоб показати медикам, як виглядає деталь.

Як медики дістали деталь

Окрім того, саме це і допомогло лікарям під час порятунку дівчинки. Вони дістали сторонній предмет за допомогою ендоскопію, тобто без розрізів живота.