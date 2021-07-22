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У Львові дівчинка проковтнула металевий карабін: її врятували без жодного розрізу (фото)

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Львів, Четвер 22 липня 2021 22:15
У Львові дівчинка проковтнула металевий карабін: її врятували без жодного розрізу (фото) Фото: дівчинка проковтнула карбін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові дівчинка під час гри проковтнула металеву деталь від сумки. Лікарі 7-річну дитину врятували без жодного розрізу.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит.

Де були батьки дівчинки

Мати дівчинки була у іншій кімнаті, коли її дитина гралася вдома. Дівчинка перелякалася і сама зізналася рідним, що випадково проковтнула металеву деталь.

Батьки викликали швидку, і медики госпіталізували дитину до лікарні. Також мати на всякий випадок мама прихопила аналогічну деталь, щоб показати медикам, як виглядає деталь.

Як медики дістали деталь

Окрім того, саме це і допомогло лікарям під час порятунку дівчинки. Вони дістали сторонній предмет за допомогою ендоскопію, тобто без розрізів живота.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі батько довів сина до крайнього виснаження, практикуючи "духовне лікування".

Також повідомлялося, що навесні в Одесі 12-річна дівчинка померла від анорексії - як з'ясувалося, школярка намагалася схуднути, і довела організм до критичного стану.

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