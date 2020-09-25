У Львові в дитячому таборі ґвалтували дівчаток: педофілом виявився директор

У Львові затримали педофіла-ґвалтівника (колаж РБК-Україна)

Чоловіка звинувачують у розбещенні та зґвалтуванні 11 дівчаток

У Львові керівник молодіжного табору розбестив і зґвалтував 11 дівчаток у віці від 11 до 14 років. Маніяк затриманий, і слідчі повідомили 46-річному чоловікові про підозру.

Злочинцеві загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. Про це передали в прес-службі поліції Львівської області.

Зазначається, що для викриття зловмисника правоохоронці виконали колосальну роботу. Були опитані жертви ґвалтівника, і багато постраждалих не хотіли згадувати ці жахливі події.

Проте слідчим вдалося зібрати достатню для оголошення підозри у вчиненні одинадцяти злочинів доказову базу, розповів глава поліції області Василь Віконський.

Як стало відомо, підозрюваний організував і став керівником дитячого табору. Табір цей не був офіційно зареєстрованим. Проте батьки, не підозрюючи нічого лихого, відправляли туди своїх дітей на відпочинок та оздоровлення. Дорослі не здогадувалися, що там орудує педофіл-ґвалтівник.

Перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Тільки зараз правоохоронці розкрили страшні злочини, які відбувалися у таборі. Його назву поліцейські не оголосили.

Чоловікові інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) КК.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, зовсім недавно під Одесою розгорівся грандіозний скандал - головлікаря будинку малятка звинувачують у розбещенні дітей.

Також ми писали про те, що на початку вересня у Миколаєві люди влаштували самосуд над педофілом. Зловмисника застали за чіпляннями до неповнолітньої дитини в центрі міста, і місцеві жителі покарали збоченця і передали в руки поліції.