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В центре Николаева люди устроили самосуд над педофилом (видео)

Николаев, Воскресенье 06 сентября 2020 14:45
В центре Николаева люди устроили самосуд над педофилом (видео)
В Николаеве устроили самосуд над педофилом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Николаеве педофил приставал к ребенку, но его наказали люди

В центре Николаева неизвестного застали за приставанием к несовершеннолетнему ребенку. Но намерения педофила, к счастью, разоблачили местные жители, которые наказали его и передали в руки полиции.

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Садовая 5 сентября. Об этом пишет местное издание Новости-N, куда видео прислал очевидец событий в центре города.

Сообщается, что приставания к ребенку заметили взрослые, в том числе и родители ребенка. Неизвестного избили, а затем вызвали полицию.

"Педофил приставал к ребенку, родители его поймали, предварительно дав по морде, прибыло 9 патрульных машин, педофила увезли. Надеемся, в скором времени его не отпустят, как было в прошлом году", - подписано видео его автором.

Видео подписано автором!

Опубліковано Новости-N Неділя, 6 вересня 2020 р.

В Николаеве наказали педофила (видео: facebook.com/novostin)

Ранее мы писали, что известный фотограф-педофил годами промышлял по всей Украине.

Также сообщалось, что на Запорожье разоблачили банду живодеров, которые снимали и продавали жуткие видео.

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