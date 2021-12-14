Во Львове бабушка пожертвовала свой орган внуку: ребенку сделали уникальную операцию

Во Львове впервые пересадили почку 15-летнему мальчику. Органом с ребенком поделилась его бабушка.
Об этом стало известно из поста врача на Facebook.
Ярослав родился с уже больными почками. Ему поставили диагноз "ломерулонефрит" только в 11 лет.
Лечение не помогало, болезнь прогрессировала и недавно поставила семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация.
Шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать бабушка Анастасия, почка которой внуку идеально подошла.
Трансплантацию наши врачи провели 7 декабря. Донорский орган заработал прямо на операционном столе.
Сейчас и бабушка и Ярослав чувствуют себя хорошо.
Отметим, что во Львове - это первая операция по пересадке почки ребенку.
Ярослав с бабушкой и мамой (фото: Олег Самчук)
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