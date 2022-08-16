Во Львове 29-летний донор спас жизни четырех людей: среди них есть ребенок

Львовские хирурги в один день провели четыре операции по пересадке жизненно важных органов четырем пациентам от одного донора. Донором стал 29-летний мужчина, который получил в ДТП травмы, несовместимые с жизнью. Среди реципиентов - трое взрослых и один ребенок.

Хирурги провели в один день сразу четыре пересадки органов - сердца, печени и почек. Донором стал 29-летний парень, который погиб в ДТП.

"Донором стал молодой мужчина, ему 29 лет, который в ДТП получил тяжелую соединенную травму тела, тяжелую черепно-мозговую травму. Спасти его, к сожалению, не удалось, но он спас жизни четырех человек - трех взрослых и ребенка", - рассказал директор больницы св. Луки Василий Трунквальтер.

Здоровое сердце получил 33-летний Василий из Николаева Львовской области. Год назад он перенес обширный инфаркт и его сердце уже было не в состоянии перекачивать кровь. Василий не мог даже подняться по лестнице на второй этаж. Эту операцию провели в больнице св. Пантелеймона, куда реанимобилем доставили сердце донора.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Печень пересадили 62-летней женщине из Закарпатья, у которой был диагностирован цирроз. Эту трансплантацию львовские хирурги провели вместе с коллегами из столичной "Феофании".

Одну почку пересадили 30-летнему мужчине со Львова. Он ждал этой операции почти 7 лет. Трансплантацию провели в больнице св. Луки - это первая такая операция в этой больнице.

Фото: 12-летний Назар после пересадки органа чувствует себя хорошо (facebook.com/1tmolviv)

Вторую почку получил 12-летний Назар из Яворовского района Львовской области. У него и его старшей сестры врачи диагностировали редкостное заболевание - синдром Жубера, при котором наблюдаются тяжелые полиорганные изменения.

Старшая сестра Назара перенесла уже две трансплантации - печени и почки, а впереди - еще две. Девочке планируют заменить донорскую почку от мамы, которая через 8 лет после пересадки перестала нормально функционировать.

Назару трансплантацию провели в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре врачи Центра и больницы св. Пантелеймона.

"Состояние пациента сейчас не вызывает никаких замечаний: подросток хорошо себя чувствует, у него нормализовались показатели уровня креатина и мочевины, достаточный диурез, давление в пределах возрастной нормы. Назар очень хорошо перенес трансплантацию и есть надежды, что в будущем не возникнет осложнений", - сообщил нефролог Роман Андруневич.