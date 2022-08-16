У Львові 29-річний донор врятував життя чотирьох людей: серед них є дитина

Львівські хірурги в один день провели чотири операції з пересадки життєво важливих органів чотирьом пацієнтам від одного донора. Донором став 29-річний чоловік, який отримав у ДТП травми, несумісні з життям. Серед реципієнтів - троє дорослих і одна дитина.

Хірурги провели в один день відразу чотири пересадки органів - серця, печінки та нирок. Донором став 29-річний хлопець, який загинув у ДТП.

"Донором став молодий чоловік, йому 29 років, який в ДТП отримав важку поєднану травму тіла, важку черепно-мозкову травму. Врятувати його, на жаль, не вдалося, але він врятував життя чотирьох людей - трьох дорослих і дитину", - розповів директор лікарні св.Луки Василь Трунквальтер.

Здорове серце отримав 33-річний Василь з Миколаєва Львівської області. Рік тому він переніс обширний інфаркт і його серце вже було не в змозі перекачувати кров. Василь не міг навіть піднятися сходами на другий поверх. Цю операцію провели в лікарні св. Пантелеймона, куди реанімобілем доставили серце донора.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Печінку пересадили 62-річній жінці із Закарпаття, у якої був діагностований цироз. Цю трансплантацію львівські хірурги провели разом з колегами зі столичної "Феофанії".

Одну нирку пересадили 30-річному чоловікові зі Львова. Він чекав цієї операції майже 7 років. Трансплантацію провели в лікарні св. Луки - це перша така операція в цій лікарні.

Фото: 12-річний Назар після пересадки органу почувається добре (facebook.com/1tmolviv)

Другу нирку отримав 12-річний Назар з Яворівського району Львівської області. У нього і його старшої сестри лікарі діагностували рідкісне захворювання - синдром Жубера, при якому спостерігаються важкі поліорганні зміни.

Старша сестра Назара перенесла вже дві трансплантації - печінки та нирки, а попереду - ще дві. Дівчинці планують замінити донорську нирку від мами, яка через 8 років після пересадки перестала нормально функціонувати.

Назару трансплантацію провели у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі лікарі Центру та лікарні Св. Пантелеймона.

"Стан пацієнта зараз не викликає ніяких зауважень: підліток добре себе почуває, у нього нормалізувалися показники рівня креатину і сечовини, достатній діурез, тиск в межах вікової норми. Назар дуже добре переніс трансплантацію і є надії, що в майбутньому не виникне ускладнень", - повідомив нефролог Роман Андруневич.