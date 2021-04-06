Львов засыпало снегом 6 апреля: погода окончательно сошла с ума

Львов начало засыпать апрельским снегом во вторник утром, 6 апреля. В городе ситуация с погодой неприятная, но не катастрофическая. Снег быстро тает, так как температура колеблется в пределах от 0 до +2 градусов.

А вот на трассах ситуация намного сложнее. Там температура немного ниже и это создает дополнительные трудности для водителей крупногабаритных автомобилей – гололедица и налипание мокрого снега.

Как сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, в сторону перевала на трассе Киев-Чоп собралось довольного много фур. Утром дорогу почистили и немного подсыпали, но к ближе к полудню снова образовался затор.

Львовскую область засыпало снегом 6 апреля

Тем временем, в городе снегом присыпало деревья и крыши домов, а вот на тротуаре и дорогах образовались грязные лужи и каша. Трудности с передвижением могут быть вечером, так как синоптики прогнозируют похолодание до -3 градусов, а значит вероятна гололедица.

Львов и область засыпало снегом 6 апреля