Львов замело снегом, а температура +1: шокирующие фото и видео

Погода во Львове сильно испортилась в начале мая
Львов засыпало снегом из-за очередного каприза погоды в Украине. В сети показывают фото и видео с природной стихией, что пронеслась по городу и области. Местные жители говорят, что температура на градусниках +1, и жалуются на проблемы с коммуникацией.
На видео и фото видно, что крупный и густой снег засыпает полностью распустившиеся деревья и устилает траву.
Жители Львова поздравляют друг друга с Новым годом, показывая снимки заснеженных елей.
Львов замело снегом (фото: Роман Воевода)
6 травня 2020 року. Львів. Засніжило :-)Опубліковано Романом Метельським Середа, 6 травня 2020 р.
Снег во Львове (фото: facebook.com/facebook.com/tamadaroman)
"Зимуем на карантине. Юрко приехал на белом коне во Львова. В такую погоду и на карантине легче дома сидеть", - подписано видео с рынка "Привокзальный" в городе, где на Юрьев день выпал снег.
Местные жители говорят, что помимо снега на градусниках +1, сильный порывистый ветер и перебои с интернетом с самого утра.
Зимуємо на карантині Юрко приїхав на білому коні до Львова в таку погоду і на карантині легше вдома сидітиОпубліковано Василем Корпаном Середа, 6 травня 2020 р.
Львов замело на Юрьев день (фото: facebook.com/Василь Корпан)
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич разместил снимки, на которых под густым шаром снега оказалось горнолыжное село Славское.
Снег в селе Славское (фото: facebook.com/igor.zinkevych)
Замело густым снегом село Завадку Сколевского района Львовской области.
С. Завадка Сколівський район Львівська область. 6 травня 2020Опубліковано Ричаком Андрієм Вівторок, 5 травня 2020 р.
Снег во Львовской области (видео: facebook.com/Ричак Андрій)
Жители области показывают свои тюльпаны и нарциссы, которые проглядывают под толстым шаром снега.
Львовская область пострадала от снега (видео: facebook.com)
Ранее мы писали, что в Украину идет 30-градусная жара. Резкого скачка температуры стоит ждать уже в конце мая.