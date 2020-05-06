Львів замело снігом, а температура +1: шокуючі фото і відео

Погода у Львові сильно зіпсувалася на початку травня
Львів засипало снігом через черговий каприз погоди в Україні. У мережі показують фото і відео з природною стихією, що пронеслася по місту та області. Місцеві жителі кажуть, що температура на термометрах +1, і скаржаться на проблеми з комунікацією.
На відео і фото видно, що крупний і густий сніг засипає зелені дерева і встеляє траву.
Мешканці Львова вітають один одного з Новим роком, показуючи знімки засніжених ялин.
Львів засипало снігом (фото: Роман Воєвода)
6 травня 2020 року. Львів. Засніжило :-)Опубліковано Романом Метельським Середа, 6 травня 2020 р.
Сніг у Львові (фото: facebook.com/facebook.com/tamadaroman)
"Зимуємо на карантині. Юрко приїхав на білому коні до Львова. В таку погоду і на карантині легше сидіти вдома", - підписано відео з ринку "Привокзальний" у місті, де на Юр'їв день випав сніг.
Місцеві жителі кажуть, що крім снігу на термометрах +1, сильний поривчастий вітер і перебої з інтернетом від самого ранку.
Зимуємо на карантині Юрко приїхав на білому коні до Львова в таку погоду і на карантині легше вдома сидітиОпубліковано Василем Корпаном Середа, 6 травня 2020 р.
Львів замело на Юріїв день (фото: facebook.com/Василь Корпан)
Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич розмістив знімки, на яких під густим шаром снігу опинилось гірськолижне село Славське.
Сніг в селі Славське (фото: facebook.com/igor.zinkevych)
Замело густим снігом село Завадку Сколівського району Львівської області.
С. Завадка Сколівський район Львівська область. 6 травня 2020Опубліковано Ричаком Андрієм Вівторок, 5 травня 2020 р.
Сніг у Львівській області (відео: facebook.com/Ричак Андрій)
Мешканці області показують свої тюльпани і нарциси, які проглядають під товстим шаром снігу.
Львівська область постраждала від снігу (відео: facebook.com)
Раніше ми писали, що в Україну йде 30-градусна спека. Різкого стрибка температури варто чекати вже в кінці травня.