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Львов может ослабить локдаун ради туристов и молодых родителей

Автор: Роман Мирончук

Львов продлил сроки усиленного локдауна до 19 апреля. При этом на следующей неделе в городе планируют рассмотреть возможность частичного ослабления карантина.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Zaxid.net.

Что может начать работать?

  • Начальная школа;
  • Непродовольственные рынки;
  • Летние площадки ресторанов и кафе.

По словам Садового, окончательные решения о возможном ослаблении карантина будут принимать во вторник, 13 апреля, по результатам мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 в городе.

Отметим, что по состоянию на 8 апреля коронавирусом во Львовской области заболели 113,4 тысяч жителей, из них 2,8 тысяч - умерли, а 83,5 тысяч вылечились.

Жесткий карантин во Львове начался с 19 марта. Из-за ограничений в городе закрыты рестораны, кафе, ТРЦ, учреждения культуры, школьников отправили на дистанционное обучение, а общественный транспорт работает в режиме спецперевозок.

Напомним, в Киеве нашли способ пользоваться транспортом без специального пропуска. Жители столицы говорят, что можно пользоваться пригородными электричками, билеты в которые начинаются от 13 гривен.

Мы также писали о том, что смертность от коронавируса в Украине может быть еще выше.

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Новости Украины ЛьвовЛокдаун
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