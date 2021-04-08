Львів може послабити локдаун заради туристів і молодих батьків

Львів продовжив терміни посиленого локдауна до 19 квітня. При цьому на наступному тижні в місті планують розглянути можливість часткового ослаблення карантину.
Про це під час брифінгу повідомив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Zaxid.net.
За словами Садового, остаточні рішення про можливе ослаблення карантину будуть приймати у вівторок, 13 квітня, за результатами моніторингу епідеміологічної ситуації по COVID-19 у місті.
Зазначимо, що станом на 8 квітня на коронавірус у Львівській області захворіло 113,4 тисяч жителів, з них 2,8 тисяч - померли, а 83,5 тисяч вилікувались.
Жорсткий карантин у Львові розпочався з 19 березня. Через обмеження у місті закриті ресторани, кафе, ТРЦ, установи культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.
Нагадаємо, в Києві знайшли спосіб користуватися транспортом без спеціальної перепустки. Жителі столиці кажуть, що можна користуватися приміськими електричками, квитки на які починаються від 13 гривень.
Ми також писали про те, що смертність від коронавірусу в Україні може бути ще вище.