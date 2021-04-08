Львів може послабити локдаун заради туристів і молодих батьків

Львів продовжив терміни посиленого локдауна до 19 квітня. При цьому на наступному тижні в місті планують розглянути можливість часткового ослаблення карантину.

Про це під час брифінгу повідомив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Zaxid.net .

Що може почати працювати?

Початкова школа;

Непродовольчі ринки;

Літні майданчики ресторанів і кафе.

За словами Садового, остаточні рішення про можливе ослаблення карантину будуть приймати у вівторок, 13 квітня, за результатами моніторингу епідеміологічної ситуації по COVID-19 у місті.

Зазначимо, що станом на 8 квітня на коронавірус у Львівській області захворіло 113,4 тисяч жителів, з них 2,8 тисяч - померли, а 83,5 тисяч вилікувались.

Жорсткий карантин у Львові розпочався з 19 березня. Через обмеження у місті закриті ресторани, кафе, ТРЦ, установи культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.