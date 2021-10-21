Львов накрыло мощным ураганом: стихия сорвала крыши, снесла деревья и обвалила фасады зданий

Сегодня, 21 октября, по Львову пронесся ураган. Из-за сильного ветра из домов начали падать куски фасада и слетать крыши. Кроме того, в городе падали деревья.

Еще один неприятный инцидент произошел около 14:00. Обвалилась стена жилого дома по улице Елены Степановны, 32. Обломки упали на тротуар и пробили крышу помещения столовой.

Так, на улице Шевченко в результате сильного ветра дерево упало на припаркованный во дворе дома автомобиль. Момент падения попал на камеру видеонаблюдения.

Напомним, летом 2021 года во Львове ураган разрушил легендарное Лычаковское кладбище. Из-за непогоды было разрушено более 100 исторических памятников и часть из них уже не подлежит восстановлению и реставрации.

Директор кладбища рассказал, что стихия повалила около 30 деревьев, почти 250 веток, поэтому они засыпали все дорожки. Некоторые работники кладбища смогли убрать сами.

В нескольких местах добраться к поврежденным памятникам было почти невозможно, поэтому пришлось разбирать завалы или разрезать деревья.

Позже Львовом пронесся еще один сильный ураган, который забрал жизни парня и девушки в Стрыйском парке. Когда начался сильный ветер пара сидела на скамейке и на них рухнуло дерево.