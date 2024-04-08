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Львівський бомонд провів дивну благодійну вечірку: витратили більше, ніж зібрали

Львів, Понеділок 08 квітня 2024 14:01
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Львівський бомонд провів дивну благодійну вечірку: витратили більше, ніж зібрали Львіський бомонд влаштував дивну вечірку для збору на ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львові організували елітну вечірку для збору коштів на дрони для ЗСУ. На вечірці зібрали увесь львівський бомонд й провели її у п'ятизірковому відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & SPA. Однак зібрали коштів значно менше, ніж витратили на організацію цього дійства.

Деталі про цю дивну вечірку розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Lviv.Media.

Що відомо про вечірку

Благодійна вечірка для збору коштів на закупівлю безпілотників для 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади провели ще 29 березня. Організатор - глянцевий журнал "П'ємонт". На захід зібралося близько 150 бізнесменів, блогерів та відомих львівян.

З відео видно, що гості розважалися на фуршеті, для них був влаштований дитячий показ вечірніх та народних костюмів, а також публіку розважали співаки Андрій Кіше, Наталка Карпа та гурт "Рандеву". Ведучим вечора був шоумен Володимир Такудіс. Дрес-код - Black Tie.

Серед гостей були відомі підприємці Львову: власниця мережі дитячих садочків Юлія Гетьман, власник мережі стоматологічних клінік Ярослав Заблоцький, львівська дизайнерка Інна Леон, дружина підприємця та колишнього нардепа, власника Edem Resort Ігоря Кривецького - Ольга Філатова-Кривецька. На вечірку також запросили декількох військовослужбовців.

Гості хизувалися дорогим вбранням та аксесуарами. До прикладу, вартість оригіналів жіночих сумочок, які засвітилися на вечірці - від 1 до 5 тисяч доларів.

Львівський бомонд провів дивну благодійну вечірку: витратили більше, ніж зібралиЛьвівський бомонд провів дивну благодійну вечірку: витратили більше, ніж зібрали

Гості хизувалися дорогим вбранням та сумочками (Скріншоти)

Скільки львівський бомонд зібрав для ЗСУ

При цьому кожен учасник вечірки задонатив в середньому по 600 гривень. Як розповіла співвласниця журналу "П'ємонт" Марта Кавецька, гості жертвували гроші на свій розсуд і чітко визначеної суми не було.

"Це виключно були донати гостей з їхніх можливостей. От ми робимо подію зі свого журналу. А додаємо до кожної якусь благодійну складову… В нас нема такого, що ми ставимо собі якусь ціль чи мету, це все індивідуально. Кожен, хто скільки може, стільки й донатить", - пояснила Кавецька.

Вона додала, що результатом загального благодійного збору стала сума у 115 000 гривень.

"100 тисяч було зібрано на банку, 5 200 поклали в скриньку готівкою, 10 500 додала від себе Олена Живко, це керівниця об’єднання добровольців, на чию банку і був відкритий збір. Це все в гривнях. Загально вийшло 115 500. Сім дронів", - повідомила Кавецька.

Львівський бомонд провів дивну благодійну вечірку: витратили більше, ніж зібрали

Військових на вечірку також запросили (скріншот)

А скільки витратили на цю вечірку

Відповідати на питання, скільки було витрачено грошей на цю вечірку, Марта Кавецька відмовилася. Вона пояснила, що це комерційна таємниця - "вечір був благодійний, але ми це організували не на благодійних умовах".

На питання, чи оплачував журнал оренду залу та фуршет, Кавецька відповіла: "А як ви думаєте? Що нам безкоштовно все дають? Техніка, це все було оплачено". Про гонорари співакам вона також не стала розповідати.

Журналісти подзвонили в Edem Resort та представившись організаторами благодійного аукціону запитали, скільки коштують послуги. Оренда залу, де 29 березня проходила вечірка, коштує 7 000 доларів. Якщо захід благодійний, то організаторам можуть зробити знижку.

За ці гроші, до речі, можна купити 17 дронів FlyFish 7. Також в комплексі розповіли, що власного звуку та світла для організації концертів вони не надають. Одна зі львівських саунд-студій повідомила, що така послуга коштує щонайменше 200 000 гривень (це ціна ще 12 дронів FlyFish 7).

Якщо оцінити гонорари співаків, а також ведучого, то вийде десь ще 200 000 гривень. Вартість фуршету - у межах 250 000 гривень.

Можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму, за яку бійцям 80-ї ОДШБр можна було б купити щонайменше 60 FPV дронів.

Для порівняння

Мешканці села Циблі на Київщині зібрали 103 000 гривень, влаштувавши концерт народної творчості та продаж пиріжків у своєму будинку культури.

Житомирські учні ліцею зробили шкільний ярмарок та зібрали 102 000 гривень.

А львівські школярі та студенти організували вертеп та зібрали на дрони для ЗСУ 105 000 гривень.

Раніше ми писали про те, як шахраї "наживаються" на FVP-дронах для передової.

А ще розповідали про те, що у Львові екс-прокурор та працівниця ДБР відгуляли "елітне" весілля під час війни.

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