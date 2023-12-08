Львівських школярів із наступного семестру чекають важливі зміни: що відомо

Що відомо про зміни

З наступного семестру учні всіх класів у львівських школах матимуть по дві пари з фізкультури на тиждень - два уроки по 1,5 години.

"Зараз у кожній школі ми маємо три уроки фізичної культури. Вони відбуваються по одному заняттю у різні дні впродовж тижня. За таких умов не завжди зручно організувати урок належної якості: поки діти прийдуть, переодягнуться, поки проведуть розминку, то вже фактично потрібно завершувати урок. З нового семестру діти матимуть повноцінний великий урок фізкультури", - заявляє керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.

Також він зазначив, що школи мають врахувати нововведення під час складання розкладу уроків на другий семестр навчального року, щоб проведення уроків фізкультури було якісним і ефективним.

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