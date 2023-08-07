Дивіться, на який монумент можуть замінити "Батьківщину-мати". Перші фото нового проєкту

Як виглядає альтернативний пам'ятник

"Батьківщина-мати" - символ, спрямований на прославляння СРСР. Держави, що вбила та закатувала мільйони українців. Змінюючи одну деталь, в контексті цілого пам’ятника не міняється закладене раніше значення. Позбуваючись радянських символів, Україна немов звільняється від ворожого ярма, яке сковувало нашу країну роками", - пишуть архітектори.

Вони розробили альтернативний монумент - Паросток.

"Паросток, який руйнує немов скелю всі комуністичні залишки, символізує незламність, нове життя. Він стане нашим символом віри, незалежності, перемоги. Вважаємо, реалізація таких проєктів доцільна після нашої перемоги, але думати про це важливо зараз. Донати на ЗСУ її наближають", - додали розробники проєкту.

Згідно з проєктом, монумент матиме оглядовий майданчик, з якого можна буде насолоджуватись панорамою Києва.

Архітектори пропонують замінити радянський монумент на новий (фото: Guess Line Architects)

Яка реакція суспільства на таку пропозицію

Під постом архітекторів багато користувачів соцмережі залишили коментарі щодо доцільності заміни радянського монумента на новий. Думки людей розділились.

Що саме пишуть коментатори:

Цей монумент хоч і будувався в часи СРСР, має низьку естетичну і архітектурну цінність, але все ж чи не задумувались ви чому дана споруда, тримаючи щита, меча звернена в бік окупанта? Можливо, ті, хто її розробляли і будували, вклали зовсім не те смислове значення, яке очікувало імперіалістичне керівництво СРСР. Спокійне обличчя України-матері (на відміну від російського аналога) показує готовність захищати свою землю! Хто з мечем до нас прийде той - від нього і загине!

А для чого? Для чого захаращувати територію невідомими і непотрібними монументами? Чому б на місці знесеної Баби з мечем не висадити дерева, яких щоразу все менше й менше? Ця ідея з паростком нагадує ідею пам'ятника нещасного Моцарта у Львові - ніякої потреби, пояснення, естетики, але ж так заважає вільний простір.

Тітка з мечем на даному історичному етапі не символізує вже практично нічого. Я навіть уявити не можу стан мізків індивіда, на якого б ця постать справила якесь ідеологічне враження. Цікава інженерна споруда, пам'ятка свого часу, досить своєрідного. Все. Ставлюся до неї спокійно, зламають - плакати не буду. Але тут потрібно розуміти, що ідеологічна цінність цього дійства - нуль.

Витратили 28 млн на тризуб, і не встигли встановити як почали думати про демонтаж цілого монумента включно з тризубом… Просто уявіть скільки на це піде грошей! Після перемоги гроші будуть потрібні на відбудову всього знищеного і на розмінування територій! Ідея звісно цікава, але то можна робити виключно тоді, коли країну повернуть до життя та повного процвітання і очиститься від корупції на всіх рівнях.

Автори молодці! Продовжуйте не зупиняйтесь. Навіть якщо це тільки концепти, в інформаційній реальності - це вже реальність. Я, як ніхто інший знаю що це і як це. Так, можна дискутувати про форму, дизайн та інше, але це деталі в порівнянні з самою суттю. Успіхів вам.

Також зазначимо, що питання демонтажу монумента "Батьківщини-матері" обговорюють у суспільстві регулярно. Нещодавно письменник Мартин Якуб навіть запостив альтернативне фото, на якому показав, як би виглядав Київ без монумента.

Ось так може виглядати Київ без монумента (фото: facebook.com/martyn.yakub)