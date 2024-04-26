На Львівщині п'яні працівники ТЦК "закрили" волонтера і ледь не побили жінку: подробиці скандалу (відео)

Вночі 26 квітня у мережі з'явилося відео, в описі під яким стверджувалося, нібито у Львівській області - неподалік кордону з Польщею - працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО "Порятунок тварин Харків" і "закрили" його. Дехто стверджує також, що представники ТЦК були на підпитку.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Четверта студія", Varta1.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю скандальну історію.

Що сталося на Львівщині

Зранку 26 квітня автівку волонтера з ГО "Порятунок тварин Харків" зупинили у Львівській області неподалік кордону з Польщею працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Місцеві ЗМІ уточнюють, що чоловік повертався з Польщі, куди відвозив безпритульних собак з прикордоння Харківщини, яка перебуває під постійними ворожими обстрілами.

За словами очевидців, працівники ТЦК без жодних пояснень і офіційних процедур буквально силою "закрили" волонтера у своєму приміщенні та відібрали телефон.

"Спілкування" жінок із представниками ТЦК

Виходячи з опублікованого у мережі відео, затриманий працівниками ТЦК волонтер був не сам - допомогти йому взялись кілька жінок.

Одна знімала відео "спілкування" з представниками ТЦК, інша намагалась пояснити що затриманий, якого "закрили" - "їхня людина", волонтер. На підтвердження співробітникам ТЦК пропонували подивитись на машину, що перевозила собак.

Одна із жінок зауважила також, що чоловіки з ТЦК - перебувають на підпитку та "деруться".

"Дійові особи" з ТЦК (скріншот: youtube.com/@4studio2018)

"Віддавайте нам людину нашу. Це - порушення прав людини", - наголосила вона.

Інша жінка додала: "Вони п'яні. Подивіться. Троє п'яних".

Чоловіки у військовій формі говорити з жінками відмовлялись і врешті-решт закрили ворота у них перед носом.

Коли одна з дівчат почала гуркати у залізні двері, один із ТЦКшників буквально вискочив на неї з цигаркою в роті та ледь не вдарив. Замість конструктивного діалогу він вирішив "вилити" на дівчину купу словесного бруду та лайки.

"Кидок" військового у бік жінки (скріншот: youtube.com/@4studio2018)

"Ти що хочеш, щоб я тебе в*бав... На**й... Йо**на ти в рот, на**й... С*ка... Я тобі зараз випущу... Йди ти на**й... Ти ще раз вдариш у двері, я тобі *бало розіб'ю...", - саме такі фрази прозвучали на адресу жінки, яка стукала у ворота.

"Спілкування" представника ТЦК із жінкою (скріншот: youtube.com/@4studio2018)

Натомість жінки повідомили усім присутнім за воротами чоловікам, що викликатимуть поліцію. Ворота перед ними знову закрили.

"Отак працюють ТЦК у нас. Так. Крадуть людей і незрозуміло що роблять. Та ще й п'яні ходять на роботі... Все, все, викликаємо поліцію. А в Україні війна, хлопці", - підсумувала жінка, яка знімала все, що відбувається.

У відповідь на слова дівчини щодо виклику поліції представник ТЦК нахабно заявив: "По**й".

Реакція Львівського обласного ТЦК та СП

Згідно з інформацією у соцмережах, затриманому волонтеру вже "допомогли пройти ВЛК" і "завтра відправляють у військову частину".

Дещо згодом на ситуацію, що склалась, відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП.

"Інформуємо, що 26 квітня близько 04:00 представники першого відділу Яворівського РТЦК та СП у рамках взаємодії з ДПСУ КПП "ШЕГИНІ" доставили у вищезгаданий ТЦК військовозобов'язаного громадянина", - зазначили у центрі комплектування.

Там уточнили також, що "даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією при Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби".

Крім того, в обласному ТЦК зазначили, буцімто дві громадянки, які супроводжували військовозобов'язаного, "систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов'язків".

"Поведінку військовослужбовців засуджуємо. Проводиться службова перевірка, обставини з'ясовуються", - підсумували у ТЦК.