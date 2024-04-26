На Львівщині п'яні працівники ТЦК "закрили" волонтера і ледь не побили жінку: подробиці скандалу (відео)
Вночі 26 квітня у мережі з'явилося відео, в описі під яким стверджувалося, нібито у Львівській області - неподалік кордону з Польщею - працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО "Порятунок тварин Харків" і "закрили" його. Дехто стверджує також, що представники ТЦК були на підпитку.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю скандальну історію.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Четверта студія", Varta1.
Що сталося на Львівщині
Зранку 26 квітня автівку волонтера з ГО "Порятунок тварин Харків" зупинили у Львівській області неподалік кордону з Польщею працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Місцеві ЗМІ уточнюють, що чоловік повертався з Польщі, куди відвозив безпритульних собак з прикордоння Харківщини, яка перебуває під постійними ворожими обстрілами.
За словами очевидців, працівники ТЦК без жодних пояснень і офіційних процедур буквально силою "закрили" волонтера у своєму приміщенні та відібрали телефон.
"Спілкування" жінок із представниками ТЦК
Виходячи з опублікованого у мережі відео, затриманий працівниками ТЦК волонтер був не сам - допомогти йому взялись кілька жінок.
Одна знімала відео "спілкування" з представниками ТЦК, інша намагалась пояснити що затриманий, якого "закрили" - "їхня людина", волонтер. На підтвердження співробітникам ТЦК пропонували подивитись на машину, що перевозила собак.
Одна із жінок зауважила також, що чоловіки з ТЦК - перебувають на підпитку та "деруться".
"Дійові особи" з ТЦК (скріншот: youtube.com/@4studio2018)
"Віддавайте нам людину нашу. Це - порушення прав людини", - наголосила вона.
Інша жінка додала: "Вони п'яні. Подивіться. Троє п'яних".
Чоловіки у військовій формі говорити з жінками відмовлялись і врешті-решт закрили ворота у них перед носом.
Коли одна з дівчат почала гуркати у залізні двері, один із ТЦКшників буквально вискочив на неї з цигаркою в роті та ледь не вдарив. Замість конструктивного діалогу він вирішив "вилити" на дівчину купу словесного бруду та лайки.
"Кидок" військового у бік жінки (скріншот: youtube.com/@4studio2018)
"Ти що хочеш, щоб я тебе в*бав... На**й... Йо**на ти в рот, на**й... С*ка... Я тобі зараз випущу... Йди ти на**й... Ти ще раз вдариш у двері, я тобі *бало розіб'ю...", - саме такі фрази прозвучали на адресу жінки, яка стукала у ворота.
"Спілкування" представника ТЦК із жінкою (скріншот: youtube.com/@4studio2018)
Натомість жінки повідомили усім присутнім за воротами чоловікам, що викликатимуть поліцію. Ворота перед ними знову закрили.
"Отак працюють ТЦК у нас. Так. Крадуть людей і незрозуміло що роблять. Та ще й п'яні ходять на роботі... Все, все, викликаємо поліцію. А в Україні війна, хлопці", - підсумувала жінка, яка знімала все, що відбувається.
У відповідь на слова дівчини щодо виклику поліції представник ТЦК нахабно заявив: "По**й".
Реакція Львівського обласного ТЦК та СП
Згідно з інформацією у соцмережах, затриманому волонтеру вже "допомогли пройти ВЛК" і "завтра відправляють у військову частину".
Дещо згодом на ситуацію, що склалась, відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП.
"Інформуємо, що 26 квітня близько 04:00 представники першого відділу Яворівського РТЦК та СП у рамках взаємодії з ДПСУ КПП "ШЕГИНІ" доставили у вищезгаданий ТЦК військовозобов'язаного громадянина", - зазначили у центрі комплектування.
Там уточнили також, що "даний громадянин пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією при Яворівському РТЦК та СП, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби".
Крім того, в обласному ТЦК зазначили, буцімто дві громадянки, які супроводжували військовозобов'язаного, "систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов'язків".
"Поведінку військовослужбовців засуджуємо. Проводиться службова перевірка, обставини з'ясовуються", - підсумували у ТЦК.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ТЦК працюють цілодобово - як зв'язатися з військкоматом.
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