Во Львовской области пьяные работники ТЦК "закрыли" волонтера и чуть не избили женщину: подробности скандала (видео)

Ночью 26 апреля в сети появилось видео, в описании под которым утверждалось, якобы во Львовской области - недалеко от границы с Польшей - работники ТЦК остановили автомобиль волонтера ОО "Порятунок тварин Харків" и "закрыли" его. Некоторые утверждают также, что представители ТЦК были подшофе .

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой скандальной истории.

Что произошло во Львовской области

Утром 26 апреля автомобиль волонтера из ОО "Порятунок тварин Харків" остановили во Львовской области недалеко от границы с Польшей работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Местные СМИ уточняют, что мужчина возвращался из Польши, куда отвозил беспризорных собак с приграничной территории Харьковской области, которая находится под постоянными вражескими обстрелами.

По словам очевидцев, работники ТЦК без объяснений и официальных процедур буквально силой "закрыли" волонтера в своем помещении и отобрали телефон.

"Общение" женщин с представителями ТЦК

Исходя из опубликованного в сети видео, задержанный работниками ТЦК волонтер был не один - помочь ему взялись несколько женщин.

Одна снимала видео "общения" с представителями ТЦК, другая пыталась объяснить, что задержанный, которого "закрыли" - "их человек", волонтер. В подтверждение сотрудникам ТЦК предлагали посмотреть на машину, перевозившую собак.

Одна из женщин отметила также, что мужчины из ТЦК - находятся под хмельком и "дерутся".

"Действующие лица" из ТЦК (скриншот: youtube.com/@4studio2018)

"Отдавайте нам человека нашего. Это - нарушение прав человека", - подчеркнула она.

Другая женщина добавила: "Они пьяны. Посмотрите. Трое пьяных".

Мужчины в военной форме говорить с женщинами отказывались и наконец закрыли ворота у них перед носом.

Когда одна из девушек начала громыхать в железную дверь, один из ТЦКшников буквально выскочил на нее с сигаретой во рту и чуть не ударил. Вместо конструктивного диалога он решил "вылить" на девушку кучу словесной грязи и брани.

"Бросок" военного в сторону женщины (скриншот: youtube.com/@4studio2018)

"Ты что хочешь, чтобы я тебя у*бал... На**й... Йо**ная ты в рот, на**й... С*ка... Я тебе сейчас выпущу... Иди ты на**й... Ты еще раз ударишь в дверь, я тебе *бало разобью...", - именно такие фразы прозвучали в адрес женщины, которая стучала в ворота.

"Общение" представителя ТЦК с женщиной (скриншот: youtube.com/@4studio2018)

Женщины же сообщили всем присутствующим за воротами мужчинам, что будут вызывать полицию. Ворота перед ними снова закрыли.

"Так работают ТЦК у нас. Да. Крадут людей и непонятно что делают. Да еще и пьяные ходят на работе... Все, все, вызываем полицию. А в Украине война, ребята", - подытожила женщина, которая снимала все, что происходит.

В ответ на слова девушки о вызове полиции представитель ТЦК нагло заявил: "По**й".

Реакция Львовского областного ТЦК и СП

Согласно информации в соцсетях, задержанному волонтеру уже "помогли пройти ВВК" и "завтра отправляют в воинскую часть".

Немного позже на сложившуюся ситуацию отреагировали во Львовском областном ТЦК и СП.

"Информируем, что 26 апреля около 04:00 представители первого отдела Яворовского РТЦК и СП в рамках взаимодействия с ГПСУ КПП "ШЕГИНИ" доставили в вышеупомянутый ТЦК военнообязанного гражданина", - отметили в центре комплектования.

Там уточнили также, что "данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворовском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе".

Кроме того, в областном ТЦК отметили, якобы две гражданки, сопровождавшие военнообязанного, "систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Таким образом препятствовали военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей".

"Поведение военнослужащих осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются", - подытожили в ТЦК.