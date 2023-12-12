На Львівщині в гуртожитку побили першокурсників "для посвяти": чим завершився скандал (відео)

З чого все почалося

Днями в мережі з'явилося відео, на якому група молодих людей у приміщенні гуртожитку б'ють двох інших хлопців у груди та голову боксерськими рукавицями. Це нібито етап "посвяти" до студентського життя.

Після одного з ударів першокурсники присіли та зігнулися. Однак знущання все одно продовжилися.

На відео також присутня ненормативна лексика.

"Такі факти як цей, з дуже великою рідкістю попадають на відео, а якщо й попадають, то так і залишаються на телефонах студентів та інформація не виходить за стіни гуртожитків. Однак подібного зараз не мало. А тому краще попередити, а ніж свідомо допустити до ще гіршого…" - написав колишній інспектор екології в "НПП Дніпровський каньйон" Роман Довбенко.

Якщо у вас вразлива психіка чи поряд із вами дитина, краще відмовтеся від перегляду.

На цей випадок звернула увагу поліція

Правоохоронці помітили відео на просторах соціальних мереж. Вони встановили, що подія відбулася ще в жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл району.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років чи позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Усіх учасників інциденту вже встановили, а з потерпілими працюють психологи.

Історія отримала справедливе завершення

У департаменті освіти та науки Львівської ОДА заявили, що цей випадок є не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду. Ба більше - кривдників відрахували та виселили.

"Особи, що вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також нагадали про статтю 55 Закону про освіту.

У ній йдеться про те, що батьки зобов'язані виховувати в дітях повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточення і довкілля.

Департамент також анонсував низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах.