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Під Києвом жорстоко побили 12-річну дівчинку: однолітки з радістю спостерігали

Четвер 07 грудня 2023 12:17
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Під Києвом жорстоко побили 12-річну дівчинку: однолітки з радістю спостерігали Під Києвом сталася бійка між двома дівчатами (коллаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Поліцейські Київщини розслідують побиття неповнолітньої дівчини з Рокитного. 12-річна дитина з травмами поскаржилася на побиття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на поліцію Київської області.

Деталі скандалу та бійки між дівчатами

Між неповнолітніми відбулася сварка, яка переросла у бійку. У результаті 12-річній дівчинці було завдано тілесних ушкоджень. Подію кваліфіковано як хуліганство.

Під час моніторингу мережі правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють неповнолітню. Зазначимо, що інші діти з захопленням спостерігали за бійкою та навіть не намагались її зупинити.

На інцидент одразу відреагувала ювенальна превенція та оперативно встановила кривдниць.

Надалі порушниць разом із батьками було запрошено до відділу поліції для надання пояснень.

Наразі потерпіла знаходиться у лікарні, у подальшому медиками буде надана оцінка з приводу ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч.1 ст.296 ККУ).

Під Києвом жорстоко побили 12-річну дівчинку: однолітки з радістю спостерігалиПід Києвом побили неповнолітню (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

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