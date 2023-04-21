Львів'янина засудили за неявку у військкомат за повісткою: скільки йому "світить"

Деталі справи

Львів'янин, якого оголосили винним, у вересні 2022 року пройшов медичну комісію, за результатами якої його визнали придатним. Після цього чоловікові вручили повістку, але до військкомату він уже не прийшов.

У суді він сказав, що боявся йти служити по повістці, а також додав, що в той день він був у Волинській області на похоронах. При цьому чоловік цілковито визнає свою вину.

Турківський районний суд Львівщини призначив звинуваченому три роки позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Цей вирок ще можна оскаржити шляхом подання апеляції.

Яке покарання передбачене за ухилення

Після того, як особа отримала повістку, вона зобов'язана прийти до військкомату або ТЦК СП, щоб оновити дані про себе. Після цього може прийти повістка на проходження медичної комісії, результати якої покажуть, чи можна направити особу на військову службу.

За неявку військовозобов'язаний може отримати штраф від 1 700 гривень до 3 400 гривень. А для посадовців штраф сягає від 3 400 гривень до 5 100 гривень.

А якщо повістка прийшла вже друге та все одно була проігнорована, штраф підвищується від 3 400 гривень до 5 100 гривень, або від 5 100 гривень до 8 500 гривень для посадовців.

Якщо вам прийшла повістка третього або четвертого типу (призов до ЗСУ та мобілізаційне розпорядження), тоді на ухилянта чекатиме кримінальна відповідальність.

Ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі від трьох до п'яти років.