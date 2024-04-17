Львів отримав 10 нових трамваїв: куди курсуватимуть і як виглядають (фото)
Львів отримав 10 нових низькопідлогових трамваїв в рамках проекту "Міський громадський транспорт України" за кредитом Європейського інвестиційного банку. Нові трамваї курсуватимуть на маршруті, що сполучає Сихів із центром міста.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Мінвідновлення.
Як виглядають нові трамваї
Нові трамваї є низькопідлоговими, мають широкі двері та сидіння, які пристосовані для маломобільних груп населення.
У відомстві наголошують, що розширення трамвайного парку Львова є необхідним, оскільки через війну у місто переїхало понад 100 000 переселенців.
"Якісний громадський транспорт - один з ключових запитів на зміни серед мешканців українських міст. Ми вдячні, що, попри війну, наші європейські партнери продовжують підтримувати розвиток міського громадського транспорту, наближаючи його до європейських стандартів", - заявив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Трамваї запустять на маршрут, що прямує з Сихова до центру міста (фото: Мінвідновлення)
Закупівля трамваїв Львовом є частиною проєкту "Міський громадський транспорт України", який є рамковим кредитом ЄІБ на суму 200 млн євро.
Зазначимо, що у рамках цього проекту парки громадського транспорту також оновлюються в Києві, Харкові, Тернополі, Луцьку, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві та Івано-Франківську.
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