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Львів отримав 10 нових трамваїв: куди курсуватимуть і як виглядають (фото)

Львів, Середа 17 квітня 2024 18:45
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Львів отримав 10 нових трамваїв: куди курсуватимуть і як виглядають (фото) Нові трамваї сполучатимуть Сихів із центром міста (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Львів отримав 10 нових низькопідлогових трамваїв в рамках проекту "Міський громадський транспорт України" за кредитом Європейського інвестиційного банку. Нові трамваї курсуватимуть на маршруті, що сполучає Сихів із центром міста.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Мінвідновлення.

Як виглядають нові трамваї

Нові трамваї є низькопідлоговими, мають широкі двері та сидіння, які пристосовані для маломобільних груп населення.

У відомстві наголошують, що розширення трамвайного парку Львова є необхідним, оскільки через війну у місто переїхало понад 100 000 переселенців.

"Якісний громадський транспорт - один з ключових запитів на зміни серед мешканців українських міст. Ми вдячні, що, попри війну, наші європейські партнери продовжують підтримувати розвиток міського громадського транспорту, наближаючи його до європейських стандартів", - заявив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Львів отримав 10 нових трамваїв: куди курсуватимуть і як виглядають (фото)Львів отримав 10 нових трамваїв: куди курсуватимуть і як виглядають (фото)Трамваї запустять на маршрут, що прямує з Сихова до центру міста (фото: Мінвідновлення)

Закупівля трамваїв Львовом є частиною проєкту "Міський громадський транспорт України", який є рамковим кредитом ЄІБ на суму 200 млн євро.

Зазначимо, що у рамках цього проекту парки громадського транспорту також оновлюються в Києві, Харкові, Тернополі, Луцьку, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві та Івано-Франківську.

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