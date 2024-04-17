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Львов получил 10 новых трамваев: куда будут курсировать и как выглядят (фото)

Львов, Среда 17 апреля 2024 18:45
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Львов получил 10 новых трамваев: куда будут курсировать и как выглядят (фото) Новые трамваи соединят Сихов с центром города (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Львов получил 10 новых низкопольных трамваев в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" по кредиту Европейского инвестиционного банка. Новые трамваи будут курсировать на маршруте, соединяющем Сихов с центром города.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минвосстановления.

Как выглядят новые трамваи

Новые трамваи являются низкопольными, имеют широкие двери и сиденья, которые приспособлены для маломобильных групп населения.

В ведомстве отмечают, что расширение трамвайного парка Львова необходимо, поскольку из-за войны в город переехало более 100 000 переселенцев.

"Качественный общественный транспорт - один из ключевых запросов на изменения среди жителей украинских городов. Мы благодарны, что несмотря на войну, наши европейские партнеры продолжают поддерживать развитие городского общественного транспорта, приближая его к европейским стандартам", - заявил Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Львов получил 10 новых трамваев: куда будут курсировать и как выглядят (фото)Львов получил 10 новых трамваев: куда будут курсировать и как выглядят (фото)Трамваи запустят на маршрут, что соединяет Сихов и центр города (фото: Миновосстановление)

Закупка трамваев Львовом является частью проекта "Городской общественный транспорт Украины", который является рамочным кредитом ЕИБ на сумму 200 млн евро.

Отметим, что в рамках этого проекта парки общественного транспорта также обновляются в Киеве, Харькове, Тернополе, Луцке, Сумах, Запорожье, Одессе, Николаеве и Ивано-Франковске.

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