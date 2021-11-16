Под Луцком на свалку выбросили гору испорченного хлеба: "это такие голодные и так денег нет" (видео)

Так, на видео видно, что мужчина побывал на свалке и его возмутило то, что жители Луцка выбрасывают хлеб.

"Вот видите, как хорошо Луцк потребляет хлеб. Это такие голодные? Это денег в государстве нет?",- сказал Андрей Величко.

Также на кадрах можно увидеть две большие горы хлеба. Кроме того, многие продукты были упакованы.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что люди безответственно потребляют продукты.