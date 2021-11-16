Под Луцком на свалку выбросили гору испорченного хлеба: "это такие голодные и так денег нет" (видео)

Возле села Борохов Луцкого района на свалку выбросили горы испорченного хлеба. В сети местные жители возмущаются инциденту.
Видео в Facebook опубликовал местный житель Андрей Величко.
Так, на видео видно, что мужчина побывал на свалке и его возмутило то, что жители Луцка выбрасывают хлеб.
"Вот видите, как хорошо Луцк потребляет хлеб. Это такие голодные? Это денег в государстве нет?",- сказал Андрей Величко.
Также на кадрах можно увидеть две большие горы хлеба. Кроме того, многие продукты были упакованы.
В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что люди безответственно потребляют продукты.
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