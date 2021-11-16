Під Луцьком на смітник викинули гору зіпсованого хліба: "це такі голодні і так грошей немає" (відео)

Біля села Борохів Луцького району на сміттєзвалище викинули гори зіпсованого хліба. У мережі місцеві жителі обурюються інциденту.
Відео у Facebook опублікував місцевий житель Андрій Величко.
Так, на відео видно, що чоловік побував на сміттєзвалищі і його обурило те, що жителі Луцька викидають хліб.
"Ось бачите, як гарно Луцьк споживає хліб. Це такі голодні? Це грошей у державі нема?", - сказав Андрій Величко.
Також на кадрах можна побачити дві великі гори хлібу. Також, багато продукту було запакованого.
У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що люди безвідповідально споживають продукти.
Раніше ми повідомляли, що в Україні підскочить у ціні хліб та його якість може погіршитися.
Також ми писали, що у Кривому Розі жінка купила в супермаркеті хліб з цвіллю.