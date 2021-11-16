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Під Луцьком на смітник викинули гору зіпсованого хліба: "це такі голодні і так грошей немає" (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Біля села Борохів Луцького району на сміттєзвалище викинули гори зіпсованого хліба. У мережі місцеві жителі обурюються інциденту.

Відео у Facebook опублікував місцевий житель Андрій Величко.

Так, на відео видно, що чоловік побував на сміттєзвалищі і його обурило те, що жителі Луцька викидають хліб.

"Ось бачите, як гарно Луцьк споживає хліб. Це такі голодні? Це грошей у державі нема?", - сказав Андрій Величко.

Також на кадрах можна побачити дві великі гори хлібу. Також, багато продукту було запакованого.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що люди безвідповідально споживають продукти.

  • Який жах! Можна ж на свиноферму завести, а не ось так викидати;
  • Невже не можна було людям безкоштовно віддати;
  • Дивитись не можна, сльози навертаються;
  • Це просто жах! Це куди ж його в Луцьку так викинули, а головне навіщо;
  • В торгівельних точках замовляють хліб для асортименту. Купівельна спроможність населення низька. Прострочений хліб повертають виробнику. А що виробник з ним робить ви бачите.

Раніше ми повідомляли, що в Україні підскочить у ціні хліб та його якість може погіршитися.

Також ми писали, що у Кривому Розі жінка купила в супермаркеті хліб з цвіллю.

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Хлеб