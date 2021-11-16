Під Луцьком на смітник викинули гору зіпсованого хліба: "це такі голодні і так грошей немає" (відео)
Біля села Борохів Луцького району на сміттєзвалище викинули гори зіпсованого хліба. У мережі місцеві жителі обурюються інциденту.
Відео у Facebook опублікував місцевий житель Андрій Величко.
Так, на відео видно, що чоловік побував на сміттєзвалищі і його обурило те, що жителі Луцька викидають хліб.
"Ось бачите, як гарно Луцьк споживає хліб. Це такі голодні? Це грошей у державі нема?", - сказав Андрій Величко.
Також на кадрах можна побачити дві великі гори хлібу. Також, багато продукту було запакованого.
У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що люди безвідповідально споживають продукти.
- Який жах! Можна ж на свиноферму завести, а не ось так викидати;
- Невже не можна було людям безкоштовно віддати;
- Дивитись не можна, сльози навертаються;
- Це просто жах! Це куди ж його в Луцьку так викинули, а головне навіщо;
- В торгівельних точках замовляють хліб для асортименту. Купівельна спроможність населення низька. Прострочений хліб повертають виробнику. А що виробник з ним робить ви бачите.
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