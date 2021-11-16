Під Луцьком на смітник викинули гору зіпсованого хліба: "це такі голодні і так грошей немає" (відео)

Біля села Борохів Луцького району на сміттєзвалище викинули гори зіпсованого хліба. У мережі місцеві жителі обурюються інциденту.

Так, на відео видно, що чоловік побував на сміттєзвалищі і його обурило те, що жителі Луцька викидають хліб.

"Ось бачите, як гарно Луцьк споживає хліб. Це такі голодні? Це грошей у державі нема?", - сказав Андрій Величко.

Також на кадрах можна побачити дві великі гори хлібу. Також, багато продукту було запакованого.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що люди безвідповідально споживають продукти.