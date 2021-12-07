Под Луцком нашли пропавшего неделю назад мужчину: поехал на дачу отдохнуть от людей
В селе Гаразджа Луцкого района нашли 36-летнего мужчину, который пропал неделю назад. В частности, мужчину обнаружили на даче.
Об этом сообщает ZAXID.NET
Так, об исчезновении 36-летнего жителя Луцка стало известно 29 ноября, а официально в розыск полиция его объявила 3 декабря.
Отмечается, что своему отцу перед исчезновением он объяснил, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. Поэтому он взял палатку, ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.
Уже через неделю 36-летнего мужчину нашли живым и невредимым. Он вернулся на дачу в село Гаразджа под Луцком.
Там его заметили соседи, которые и сообщили в полицию.
Под Луцком нашли мужчину, который решил отдохнуть от цивилизации (facebook.com/policevolyn)
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