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Под Луцком нашли пропавшего неделю назад мужчину: поехал на дачу отдохнуть от людей

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Волынская область, Вторник 07 декабря 2021 15:25
Под Луцком нашли пропавшего неделю назад мужчину: поехал на дачу отдохнуть от людей Под Луцком нашли мужчину, который хотел отдохнуть от цивилизации (flickr)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Гаразджа Луцкого района нашли 36-летнего мужчину, который пропал неделю назад. В частности, мужчину обнаружили на даче.

Об этом сообщает ZAXID.NET

Так, об исчезновении 36-летнего жителя Луцка стало известно 29 ноября, а официально в розыск полиция его объявила 3 декабря.

Отмечается, что своему отцу перед исчезновением он объяснил, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. Поэтому он взял палатку, ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Уже через неделю 36-летнего мужчину нашли живым и невредимым. Он вернулся на дачу в село Гаразджа под Луцком.

Там его заметили соседи, которые и сообщили в полицию.

Под Луцком нашли пропавшего неделю назад мужчину: поехал на дачу отдохнуть от людей

Под Луцком нашли мужчину, который решил отдохнуть от цивилизации (facebook.com/policevolyn)

Ранее мы сообщали, что в Одессе заблудился маленький мальчик, который пошел искать маму. Так, во время оформления ДТП патрульные заметили мальчика, который был без присмотра взрослых. Поэтому правоохранители нашли горе-родителей и вернули им ребенка.

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