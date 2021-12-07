Під Луцьком знайшли зниклого тиждень тому чоловіка: поїхав на дачу відпочити від людей

У селі Гаразджа Луцького району знайшли 36-річного чоловіка, який зник тиждень тому. Зокрема, чоловіка виявили на дачі.

Про це повідомляє ZAXID.NET

Так, про зникнення 36-річного жителя Луцька стало відомо 29 листопада, а офіційно в розшук поліція його оголосила 3 грудня.

Зазначається, що своєму батькові перед зникненням він пояснив, що хоче спробувати пожити поза цивілізацію. Тому він взяв палатку, пішов у невідомому напрямку і перестав виходити на зв'язок.

Вже за тиждень 36-річного чоловіка знайшли живим і неушкодженим. Він повернувся на дачу в село Гаразджа під Луцьком.

Там його помітили сусіди, які й повідомили в поліцію.

Під Луцьком знайшли чоловіка, який вирішив відпочити від цивілізації (facebook.com/policevolyn)