Під Луцьком знайшли зниклого тиждень тому чоловіка: поїхав на дачу відпочити від людей
У селі Гаразджа Луцького району знайшли 36-річного чоловіка, який зник тиждень тому. Зокрема, чоловіка виявили на дачі.
Про це повідомляє ZAXID.NET
Так, про зникнення 36-річного жителя Луцька стало відомо 29 листопада, а офіційно в розшук поліція його оголосила 3 грудня.
Зазначається, що своєму батькові перед зникненням він пояснив, що хоче спробувати пожити поза цивілізацію. Тому він взяв палатку, пішов у невідомому напрямку і перестав виходити на зв'язок.
Вже за тиждень 36-річного чоловіка знайшли живим і неушкодженим. Він повернувся на дачу в село Гаразджа під Луцьком.
Там його помітили сусіди, які й повідомили в поліцію.
Під Луцьком знайшли чоловіка, який вирішив відпочити від цивілізації (facebook.com/policevolyn)
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