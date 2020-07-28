Луцкий террорист Максим Кривош раздавал заложникам деньги - СМИ

Луцкий террорист Максим Кривош раздавал своим заложникам деньги непосредственно перед сдачей вечером 21 июля. Кроме того, он перед людьми извинялся. И хотя сами заложники говорят, что купюры фальшивые, местные СМИ утверждают, что это совсем не так.

Так, в сюжете телеканала "Аверс" говорится, что Кривош достал из сумки пачки с долларами и раздал их людям. Заложники - что интересно - о террористе отзываются хорошо, говорят, что не обижал. А валюта, мол, сувенирная, "на память".

Факт раздачи купюр подтверждают и сами заложники, но говорят, что не взяли ни одной купюры. Журналисты в сюжете также говорят, что в момент спецоперации часть банкнот была разбросана по салону.

В полицейском протоколе о деньгах не упоминается. Адвокат Кривоша Сергей Тиможинский заявил, что у его подзащитного изъяли личные средства в сумме до 500 гривен.

Напомним, что 21 июля украинский Луцк прославился на весь мир, когда были захвачены в 9 утра 13 заложников в автобусе "Берестечко - Красниловка". Максим Кривош сам позвонил в полицию и представился "Максимом Плохим". Позже появились требования: топ чиновники должны были признать себя "террористами в законе", а Зеленский порекомендовать документальный фильм "Земляне".

После переговоров с президентом Кривош отпустил троих заложников: беременную женщину, подростка и пенсионерку.

Позже Владимир Зеленский записал и выложил ролик с рекомендацией фильма "Земляне", и террорист сдался. Все заложники были отпущены, никто не пострадал.

В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом.

Луцкий террорист Максим Кривош раздавал заложникам деньги (видео: facebook.com/mediaavers)

Ранее мы писали, что создатели фильма "Земляне" ответили на захват заложников в Луцке.

Также сообщалось, что Илон Маск иронично отреагировал на захват заложников в Луцке.