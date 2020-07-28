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Луцкий террорист Максим Кривош раздавал заложникам деньги - СМИ

Автор: Светлана Мащенко

Про луцкого террориста Максима Кривоша все заложники отзываются хорошо

Луцкий террорист Максим Кривош раздавал своим заложникам деньги непосредственно перед сдачей вечером 21 июля. Кроме того, он перед людьми извинялся. И хотя сами заложники говорят, что купюры фальшивые, местные СМИ утверждают, что это совсем не так.

Так, в сюжете телеканала "Аверс" говорится, что Кривош достал из сумки пачки с долларами и раздал их людям. Заложники - что интересно - о террористе отзываются хорошо, говорят, что не обижал. А валюта, мол, сувенирная, "на память".

Факт раздачи купюр подтверждают и сами заложники, но говорят, что не взяли ни одной купюры. Журналисты в сюжете также говорят, что в момент спецоперации часть банкнот была разбросана по салону.

В полицейском протоколе о деньгах не упоминается. Адвокат Кривоша Сергей Тиможинский заявил, что у его подзащитного изъяли личные средства в сумме до 500 гривен.

Напомним, что 21 июля украинский Луцк прославился на весь мир, когда были захвачены в 9 утра 13 заложников в автобусе "Берестечко - Красниловка". Максим Кривош сам позвонил в полицию и представился "Максимом Плохим". Позже появились требования: топ чиновники должны были признать себя "террористами в законе", а Зеленский порекомендовать документальный фильм "Земляне".

После переговоров с президентом Кривош отпустил троих заложников: беременную женщину, подростка и пенсионерку.

Позже Владимир Зеленский записал и выложил ролик с рекомендацией фильма "Земляне", и террорист сдался. Все заложники были отпущены, никто не пострадал.

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В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом.

Луцкий террорист Максим Кривош раздавал заложникам деньги (видео: facebook.com/mediaavers)

Ранее мы писали, что создатели фильма "Земляне" ответили на захват заложников в Луцке.

Также сообщалось, что Илон Маск иронично отреагировал на захват заложников в Луцке.

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