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Луцький терорист Максим Кривош роздавав заручникам гроші - ЗМІ

Автор: Світлана Мащенко

Про луцького терориста Максима Кривоша всі заручники добре відгукуються

Луцький терорист Максим Кривош роздавав своїм заручникам гроші безпосередньо перед здачею увечері 21 липня. Крім того, він вибачався перед людьми. І хоча самі заручники кажуть, що купюри фальшиві, місцеві ЗМІ стверджують, що це зовсім не так.

Так, у сюжеті телеканалу "Аверс" говориться, що Кривош дістав з сумки пачки з доларами і роздав їх людям. Заручники - що цікаво - про терориста відгукуються добре, кажуть, що не ображав. А валюта, мовляв, сувенірна, "на пам'ять".

Факт роздачі купюр підтверджують і самі заручники, але кажуть, що не взяли жодної купюри. Журналісти у сюжеті також говорять, що в момент спецоперації частину банкнот розкидали по салону.

У поліцейському протоколі про гроші не згадується. Адвокат Кривоша Сергій Тиможинський заявив, що у його підзахисного вилучили особисті кошти в сумі до 500 гривень.

Нагадаємо, що 21 липня український Луцьк прославився на весь світ, коли були захоплені о 9 ранку 13 заручників в автобусі "Берестечко - Краснилівка". Максим Кривош сам зателефонував у поліцію і представився "Максимом Плохім". Пізніше з'явилися вимоги: топ чиновники мали визнати себе "терористами в законі", а Зеленський порекомендувати документальний фільм "Земляни".

Після переговорів з президентом Кривош відпустив трьох заручників: вагітну жінку, підлітка і пенсіонерку.

Пізніше Володимир Зеленський записав і виклав ролик з рекомендацією фільму "Земляни", і терорист здався. Всі заручники були відпущені, ніхто не постраждав.

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В суді Кривош назвав свій вчинок перфомансом.

Луцький терорист Максим Кривош роздавав заручникам гроші (відео: facebook.com/mediaavers)

Раніше ми писали, що творці фільму "Земляни" відповіли на захоплення заручників в Луцьку.

Також повідомлялося, що Ілон Маск іронічно відреагував на захоплення заручників в Луцьку.

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