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В Луцке женщина вызвала полицию, потому что сосед удалил ее из чата в соцсети

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Луцк, Четверг 21 октября 2021 15:20
В Луцке женщина вызвала полицию, потому что сосед удалил ее из чата в соцсети В Луцке между соседями возник конфликт (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Луцке из-за конфликта между соседями вызвали полицию. Инцидент произошел поздно вечером 19 октября.

Об этом сообщает прессслужба патрульной полиции в Волынской области.

Так, в полиции рассказали, что сообщение поступило около 22 часов.

Как оказалось, у соседей возник конфликт из-за того, что мужчина удалил женщину из группы участников ОСМД (Объединения совладельцев многоквартирного дома) в одной из соцсетей.

Поэтому патрульные тщательно выслушали всех участников событий, выяснили детали, пообщались с гражданами. Затем они предоставили четкие разъяснения по урегулированию ситуаций и предупреждению их повторному возникновению.

Недавно мы сообщали, что в зоопарке Луцка произошел пожар. В частности, на тушение деревянного домика, где находились обезьяны, подали 2 водяного ствола. Однако, в результате пожара погибли три обезьяны.

Также мы писали, что в Луцке кусок балкона едва не пробил голову прохожему. К счастью, кусок камня приземлился у ног горожанина. Отмечается, что звук от падения штукатурки был очень сильный. Всего таких аварийных балконов в городе очень много.

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