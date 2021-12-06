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В Луцке покончила с собой мама девочки, которая умерла от отравления каштанами

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Луцк, Понедельник 06 декабря 2021 16:21
В Луцке покончила с собой мама девочки, которая умерла от отравления каштанами Коллаж РБК-Украина: в Луцке женщина покончила самоубийством после того, как ранее ее дочь умерла от отравления каштанами
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 6 декабря, в Луцке Волынской области покончила жизнь самоубийством мама 8-летней девочки, которая в конце октября умерла от отравления каштанами.

Об этом сообщает ВолыньPost, ссылаясь на собственные источники в полиции.

52-летняя женщина выбросилась из окна утром около 5:22. Она умерла на месте. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что после смерти 8-летней девочки журналисты поговорили с соседями касательно ее мамы. Соседка рассказала, что женщина порой вела себя неадекватно.

Соседи также отметили, что у женщины бывали приступы агрессии, она бросалась на маленьких детей, бегала по двору в исподнем и лаяла, как собака.

У девочки также был совершеннолетний брат, но он жил отдельно. Она жила с мамой, отец их бросил.

Когда девочка сильно отравилась, то мама пыталась ее лечить дома, поэтому в больницу она попала в очень тяжелом состоянии. К сожалению, 28 октября она умерла.

Мы также писали о том, что в Луцке женщина порезала себя и годовалое дитя, оставив предсмертную записку. Женщина и ребенок остались живы, но малышка находилась в тяжелом состоянии.

Окровавленную жену и ребенка обнаружил муж, который спал в соседней комнате. Он проснулся он из-за стона, встал и увидел эту ужасную картину.

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