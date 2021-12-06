В Луцке покончила с собой мама девочки, которая умерла от отравления каштанами
Сегодня, 6 декабря, в Луцке Волынской области покончила жизнь самоубийством мама 8-летней девочки, которая в конце октября умерла от отравления каштанами.
Об этом сообщает ВолыньPost, ссылаясь на собственные источники в полиции.
52-летняя женщина выбросилась из окна утром около 5:22. Она умерла на месте. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, что после смерти 8-летней девочки журналисты поговорили с соседями касательно ее мамы. Соседка рассказала, что женщина порой вела себя неадекватно.
Соседи также отметили, что у женщины бывали приступы агрессии, она бросалась на маленьких детей, бегала по двору в исподнем и лаяла, как собака.
У девочки также был совершеннолетний брат, но он жил отдельно. Она жила с мамой, отец их бросил.
Когда девочка сильно отравилась, то мама пыталась ее лечить дома, поэтому в больницу она попала в очень тяжелом состоянии. К сожалению, 28 октября она умерла.
Мы также писали о том, что в Луцке женщина порезала себя и годовалое дитя, оставив предсмертную записку. Женщина и ребенок остались живы, но малышка находилась в тяжелом состоянии.
Окровавленную жену и ребенка обнаружил муж, который спал в соседней комнате. Он проснулся он из-за стона, встал и увидел эту ужасную картину.