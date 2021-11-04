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В Луцке женщина порезала себя и годовалое дитя, оставив предсмертную записку

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Луцьк, Четверг 04 ноября 2021 14:02
В Луцке женщина порезала себя и годовалое дитя, оставив предсмертную записку Коллаж РБК-Украина: В Луцке женщина порезала себя и годовалое дитя, оставив предсмертную записку
Автор: Светлана Мащенко

В Луцке женщина решила покончить с собой, захватив на тот свет свою годовалую дочь. Она оставила предсмертную записку, сказав, что всех любит. Сейчас и женщина и ребенок живы, однако малышка в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия с 33-летней женщиной и ребенком произошла в ночь на 2 ноября в квартире одной из многоэтажек на проспекте Молодежи.

Известно, что их нашел муж, проснувшийся на шум. Сначала - окровавленную жену на кухне, а затем и тяжело раненную дочь в комнате.

Предварительно сообщается, что мужчина спал во второй комнате, где также была их старшая, 9-летняя дочь. Проснулся он из-за стона, встал и увидел эту ужасную картину.

Папа детей рассказывает, что супруга в последнее время была в подавленном состоянии. Она оставила предсмертную записку, в которой указала, что совершила все сама, и не знает, что именно с ней происходит. Она попросила простить себя и добавила, что всех любит.

В каком состоянии мать и ребенок

По словам директора Волынского областного территориального медицинского объединения защиты материнства и детства Ирины Горавской, ребенок очень тяжелый. За его жизнь борются медики.

Состояние женщины удалось стабилизировать, хотя она и нанесла себе множественные удары в грудь. У ребенка ранение туловища и головы.

Соседи хорошо отзываются о семье, на учете они не стояли. Старшая дочь, предполагают соседи, очевидно, сейчас находится у родственников. Отец - рядом с пострадавшим ребенком.

Напомним, что в Луцке недавно произошло еще одно трагическое событие - восьмилетняя девочка умерла, вероятно, отравившись каштанами. Впоследствии стали известны очень странные подробности из жизни этой семьи.

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