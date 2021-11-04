"Бегала полуголая и лаяла": после смерти 8-летней Ульяны из-за вероятного отравления каштанами всплыли шокирующие детали

Мама умершей в Луцке восьмилетней Ульяны, которая могла отравиться каштанами , отличается странным поведением. Соседи жалуются, что у женщины бывали приступы агрессии, она бросалась на маленьких детей, гоняла по двору в исподнем и лаяла, как собака.

Девочка жила в пятиэтажке на улице Президента Грушевского с мамой. Ее совершеннолетний брат проживает отдельно, а отец покинул семью года через два назад.

Соседи говорят, что отношения с женщиной у них не сложились, а вот девочка - была замечательная

В Луцкой общеобразовательной школе №15, где училась Ульяна, ребенка вспоминают сугубо с положительной стороны, чего не скажешь о ее матери Наталье.

Соседка по дому, которая назвалась Еленой, говорит, что женщина порой вела себя неадекватно, поэтому отношения между ними сложно назвать дружелюбными. А вот дети - как старший парень, так и меньшая, умершая Ульяна - вполне нормальные.

"Дети этой женщины, что старший парень, что девочка - абсолютно нормальные. Про маму ребенка не могу ничего хорошего сказать. Я лично три года назад писала на нее заявление в полицию и в службу по делам детей из-за того, что она бросалась к моему четырехлетнему ребенку. Хотела ударить мусорным мешком. Это видели жители двора. Участковый отказался принимать заявление, то я ходила в горотдел", - рассказывает соседка.

Фото: Дом, где жила Ульяна с мамой (konkurent.ua)

От соседки также стало известно, что отец детей ушел два года назад, вероятно, из-за психического расстройства жены.

"Она бросается на людей, лает. Неоднократно видели, как почти обнаженной бегала по двору. В одном нижнем белье прыгала по лужам. Летом стелила покрывало и ложилась с ребенком на асфальте. Я уверена, что у нее проблемы с психикой", - добавила соседская женщина.

Никого не подпускала к ребенку

За дочкой Наталья "тряслась", никого к ней не подпускала.

"Я иду с малым, а она, как тот коршун, станет над своим ребенком, ощетинится и стоит. Что-то, видно, было у нее в голове, то ли думала, что тому ребенку хотят что-то сделать, то ли забрать", - разводит руками соседка Елена.

После похорон Наталью больше не видели, да и никаких поминальных процессий дома не было.

На дверях квартиры, где жила девочка, так и осталась записка, на которой она приглашает отца Мирослава и брата Тараса на свой день рождения, который прошел 28 сентября.

Фото: Записка-приглашение на дверях квартиры погибшей девочки (konkurent.ua)

...28 октября девочки не стало. Через неделю после борьбы врачей за ее жизнь. Ульяну госпитализировали 21-го числа и сразу повезли в реанимацию.

"Она очень хорошо училась. Способная, общительная, пела... одно слово, золотой ребенок. Мы ее очень любили. Такое дитя было, просто чудо! С веснушками, настоящая красавица. Очень жизнерадостная, всегда придет, поздоровается, улыбнется... очень жаль, что так случилось. Очень", - говорит о девочке директор школы, где она училась.

Что же случилось, и при чем тут каштаны

Точно ли ребенок отравился каштанами, медики утверждать не могут. Впрочем мама девочки призналась, что накануне Ульяна употребляла грецкие орехи, гречку и съедобные каштаны.

Медики подтверждают, что смерть ребенка произошла из-за тяжелого отравления. Врачи добавляют, что некоторое время мама лечила дочь дома.

Между тем в полиции на маму умершей девочки открыли уголовное производство по статье 166 "Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".