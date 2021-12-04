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В Луцке парень разрисовал остановку: к "муниципалам" его привела мать (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Луцке парня, который разрисовал "умную остановку", привела к Муниципальной стражи его мать. В частности, теперь подросток будет отмывать все остановки в городе.

Об этом сообщили Департамент муниципальной стражи Луцкого городского совета.

Так, правоохранители рассказали, что парень разрисовал одну из остановок в Луцке. Однако, после того, как его объявили в розыск в соцсетях, к "муниципалов" парня привела его мать.

"Осознав всей поступок, парень обязался осуществить очистку "умных остановок" от надписей", - говорится в сообщении.

Также добавили, что Владислав (так зовут парня) учится в колледже.

Ранее мы сообщали, что на Байковом кладбище орудуют вандалы и порочат память знаменитых украинцев. В частности, вандалы украли бронзовый бюст, который был установлен на могиле украинского писателя и драматурга Ивана Кондратьевича Микитенка.

Также мы писали, что в Кривом Роге 11-летняя девочка с родителями отмывала разрисованный ею трамвай.

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