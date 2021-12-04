В Луцке парень разрисовал остановку: к "муниципалам" его привела мать (видео)

В Луцке парня, который разрисовал "умную остановку", привела к Муниципальной стражи его мать. В частности, теперь подросток будет отмывать все остановки в городе.
Об этом сообщили Департамент муниципальной стражи Луцкого городского совета.
Так, правоохранители рассказали, что парень разрисовал одну из остановок в Луцке. Однако, после того, как его объявили в розыск в соцсетях, к "муниципалов" парня привела его мать.
"Осознав всей поступок, парень обязался осуществить очистку "умных остановок" от надписей", - говорится в сообщении.
Также добавили, что Владислав (так зовут парня) учится в колледже.
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Также мы писали, что в Кривом Роге 11-летняя девочка с родителями отмывала разрисованный ею трамвай.