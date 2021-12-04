У Луцьку хлопець розмалював зупинку: до "муніципалів" його привела мати (відео)

Так, правоохоронці розповіли, що хлопець розмалював одну із зупинок в Луцьку. Однак, після того, як його оголосили в розшук у соцмережах, до "муніципалів" хлопця привела його мати.

"Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку "розумних зупинок" від написів", - йдеться у повідомленні.

Також додали, що Владислав (так звати хлопця) навчається в коледжі.