У Луцьку хлопець розмалював зупинку: до "муніципалів" його привела мати (відео)
У Луцьку хлопця, який розмалював "розумну зупинку", привела до Муніципальної варти його мати. Зокрема, тепер підліток відмиватиме усі зупинки в місті.
Про це повідомили Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Так, правоохоронці розповіли, що хлопець розмалював одну із зупинок в Луцьку. Однак, після того, як його оголосили в розшук у соцмережах, до "муніципалів" хлопця привела його мати.
"Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку "розумних зупинок" від написів", - йдеться у повідомленні.
Також додали, що Владислав (так звати хлопця) навчається в коледжі.
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Також ми писали, що у Кривому Розі 11-річна дівчинка з батьками відмивала розмальований нею трамвай.