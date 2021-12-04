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У Луцьку хлопець розмалював зупинку: до "муніципалів" його привела мати (відео)

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Луцьк, Субота 04 грудня 2021 08:55
У Луцьку хлопець розмалював зупинку: до "муніципалів" його привела мати (відео) У Луцьку студент розмалював "розумну зупинку" (facebook.com/ihor.polishchuk)
Автор: Тетяна Самарук

У Луцьку хлопця, який розмалював "розумну зупинку", привела до Муніципальної варти його мати. Зокрема, тепер підліток відмиватиме усі зупинки в місті.

Про це повідомили Департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Так, правоохоронці розповіли, що хлопець розмалював одну із зупинок в Луцьку. Однак, після того, як його оголосили в розшук у соцмережах, до "муніципалів" хлопця привела його мати.

"Усвідомивши всій вчинок, хлопець зобов’язався здійснити очистку "розумних зупинок" від написів", - йдеться у повідомленні.

Також додали, що Владислав (так звати хлопця) навчається в коледжі.

Раніше ми повідомляли, що на Байковому кладовищі орудують вандали і паплюжать пам'ять знаменитих українців. Зокрема, вандали вкрали бронзовий бюст, який був встановлений на могилі українського письменника і драматурга Івана Кіндратовича Микитенка.

Також ми писали, що у Кривому Розі 11-річна дівчинка з батьками відмивала розмальований нею трамвай.

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