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В Луцке парень "под кайфом" залез на ворота собора и его постигла мгновенная расплата (видео)

Автор: Татьяна Самарук

В городе Луцке парень залез на ворота Свято-Троицкого собора. Через некоторое время он упал и сломал ногу.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Лучани.

Так, на видео видно, что на ворота Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке забрался неизвестный парень. Он немного повисел на них, а потом упал и сломал ногу.

Авторы видео отмечают, что герой сюжета находился под наркотиками.

На место вызвали полицию и скорую.

В каком состоянии сейчас находится парень не сообщается.

В комментариях пользователи отреагировали на выходку парня.

  • Хорошо, что не шею сломал;
  • Не такая уж и высота, чтобы сломать что-то, тем более аккуратно съехал;
  • Тот, что видео снимал в таком же состоянии;
  • Божья кара на месте.

Ранее мы сообщали, что в Луцке парень разрисовал остановку. Отмечается, что к "муниципалам" его привела мать.

Также мы писали, что в центре Тернополя парень облил краской памятник Степану Бандере.

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Луцк