В Луцке парень "под кайфом" залез на ворота собора и его постигла мгновенная расплата (видео)

В городе Луцке парень залез на ворота Свято-Троицкого собора. Через некоторое время он упал и сломал ногу.

В комментариях пользователи отреагировали на выходку парня.

В каком состоянии сейчас находится парень не сообщается.

На место вызвали полицию и скорую.

Авторы видео отмечают, что герой сюжета находился под наркотиками.

Так, на видео видно, что на ворота Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке забрался неизвестный парень. Он немного повисел на них, а потом упал и сломал ногу.

Ранее мы сообщали, что в Луцке парень разрисовал остановку. Отмечается, что к "муниципалам" его привела мать.

Также мы писали, что в центре Тернополя парень облил краской памятник Степану Бандере.