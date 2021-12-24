В Луцке парень "под кайфом" залез на ворота собора и его постигла мгновенная расплата (видео)

В городе Луцке парень залез на ворота Свято-Троицкого собора. Через некоторое время он упал и сломал ногу.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Лучани.
Так, на видео видно, что на ворота Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке забрался неизвестный парень. Он немного повисел на них, а потом упал и сломал ногу.
Авторы видео отмечают, что герой сюжета находился под наркотиками.
На место вызвали полицию и скорую.
В каком состоянии сейчас находится парень не сообщается.
В комментариях пользователи отреагировали на выходку парня.
Ранее мы сообщали, что в Луцке парень разрисовал остановку. Отмечается, что к "муниципалам" его привела мать.
Также мы писали, что в центре Тернополя парень облил краской памятник Степану Бандере.