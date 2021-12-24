У Луцьку хлопець "під кайфом" заліз на ворота собору і його спіткала миттєва розплата (відео)

У місті Луцьку хлопець заліз на браму Свято-Троїцького собору. Через деякий час він впав та зламав ногу.

У коментарях користувачі відреагували на витівку хлопця.

В якому стані зараз знаходиться хлопець не повідомляється.

На місце викликали поліцію та швидку.

Автори відео зазначають, що герой сюжету перебував під наркотиками.

Так, на відео видно, що на браму Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку видерся невідомий парубок. Він трохи повисів на ній, а потім впав вниз та зламав ногу.

Раніше ми повідомляли, що у Луцьку хлопець розмалював зупинку. Зазначається, що до "муніципалів" його привела мати.

Також ми писали, що у центрі Тернополя хлопець облив фарбою пам'ятник Степану Бандері.