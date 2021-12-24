В Луцке парень "под кайфом" залез на ворота собора и его постигла мгновенная расплата (видео)

В городе Луцке парень залез на ворота Свято-Троицкого собора. Через некоторое время он упал и сломал ногу.

Так, на видео видно, что на ворота Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке забрался неизвестный парень. Он немного повисел на них, а потом упал и сломал ногу.

Авторы видео отмечают, что герой сюжета находился под наркотиками.

На место вызвали полицию и скорую.

В каком состоянии сейчас находится парень не сообщается.

В комментариях пользователи отреагировали на выходку парня.