У Луцьку хлопець "під кайфом" заліз на ворота собору і його спіткала миттєва розплата (відео)
У Луцьку хлопець заліз на браму собору (колаж РБК-Україна)
У місті Луцьку хлопець заліз на браму Свято-Троїцького собору. Через деякий час він впав та зламав ногу.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Лучани.
Так, на відео видно, що на браму Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку видерся невідомий парубок. Він трохи повисів на ній, а потім впав вниз та зламав ногу.
Автори відео зазначають, що герой сюжету перебував під наркотиками.
На місце викликали поліцію та швидку.
В якому стані зараз знаходиться хлопець не повідомляється.
У коментарях користувачі відреагували на витівку хлопця.
- Добре, що не шию зламав;
- Не така вже й висота, щоб зламати, тим більше акуратно з'їхав;
- Той, що відео знімав у такому ж стані;
- Божа кара на місці.
Раніше ми повідомляли, що у Луцьку хлопець розмалював зупинку. Зазначається, що до "муніципалів" його привела мати.
Також ми писали, що у центрі Тернополя хлопець облив фарбою пам'ятник Степану Бандері.