У Луцьку хлопець "під кайфом" заліз на ворота собору і його спіткала миттєва розплата (відео)

У місті Луцьку хлопець заліз на браму Свято-Троїцького собору. Через деякий час він впав та зламав ногу.

Так, на відео видно, що на браму Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку видерся невідомий парубок. Він трохи повисів на ній, а потім впав вниз та зламав ногу.

Автори відео зазначають, що герой сюжету перебував під наркотиками.

На місце викликали поліцію та швидку.

В якому стані зараз знаходиться хлопець не повідомляється.

У коментарях користувачі відреагували на витівку хлопця.