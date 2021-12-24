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У Луцьку хлопець "під кайфом" заліз на ворота собору і його спіткала миттєва розплата (відео)

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Луцьк, П'ятниця 24 грудня 2021 15:36
У Луцьку хлопець "під кайфом" заліз на ворота собору і його спіткала миттєва розплата (відео) У Луцьку хлопець заліз на браму собору (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Луцьку хлопець заліз на браму Свято-Троїцького собору. Через деякий час він впав та зламав ногу.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Лучани.

Так, на відео видно, що на браму Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку видерся невідомий парубок. Він трохи повисів на ній, а потім впав вниз та зламав ногу.

Автори відео зазначають, що герой сюжету перебував під наркотиками.

На місце викликали поліцію та швидку.

В якому стані зараз знаходиться хлопець не повідомляється.

У коментарях користувачі відреагували на витівку хлопця.

  • Добре, що не шию зламав;
  • Не така вже й висота, щоб зламати, тим більше акуратно з'їхав;
  • Той, що відео знімав у такому ж стані;
  • Божа кара на місці.

Раніше ми повідомляли, що у Луцьку хлопець розмалював зупинку. Зазначається, що до "муніципалів" його привела мати.

Також ми писали, що у центрі Тернополя хлопець облив фарбою пам'ятник Степану Бандері.

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Луцьк
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