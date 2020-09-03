В Луцке маршрутчика выволокли из салона и избили посреди дороги (видео)

В Луцке избили маршрутчика (коллаж: РБК-Украина)

В Луцке маршрутчик стал жертвой избиения неизвестных

В Луцке произошел вопиющий инцидент с водителем маршрутного такси, которого выволокли из салона и жестоко избили на глазах у всех. Часть инцидента попала на видео, а одной из версий являются долги потерпевшего.

Кадры с избиением маршрутчика появились на ресурсе Волинські новини.

Сообщается, что сначала маршрутку во время движения подрезало авто, так что чудом обошлось без аварии. Из машины вышли трое молодых людей, вытащили водителя из салона и начали избивать.

Все произошедшее сняли камеры видеонаблюдения, свидетелей нападения также было немало.

В Луцке избили водителя маршрутки (видео: YouTube/Волинські новини)

Когда нападавшие скрылись, испуганные пассажиры вызвали медиков. Но водитель от госпитализации отказался, как и не захотел писать заявление на своих обидчиков.

Тем не менее, правоохранители установили нападавших и открыли дело по статье "хулиганство". Одной из версий нападения называют долги потерпевшего.

Ранее мы писали, что в Днепре из маршрутки на ходу выпал мужчина. Появилось видео инцидента.

Также сообщалось, что в Киеве маршрутка "утонула" после дождя, после чего люди оказались в ловушке.