У Луцьку маршрутника витягли з салону і побили посеред дороги (відео)

У Луцьку маршрутник став жертвою побиття невідомих
У Луцьку стався кричущий інцидент з водієм маршрутного таксі, якого витягли з салону і жорстоко побили на очах у всіх. Частина інциденту потрапила на відео, а однією з версій є борги потерпілого.
Кадри з побиттям маршрутника з'явилися на ресурсі Волинські новини.
Повідомляється, що спочатку маршрутку під час руху підрізало авто, так що дивом обійшлося без аварії. З машини вийшли троє молодих людей, витягли водія з салону і почали бити.
Все, що сталося, зняли камери відеоспостереження, свідків нападу також було чимало.
У Луцьку побили водія маршрутки (відео: YouTube/Волинські новини)
Коли нападники втекли, перелякані пасажири викликали медиків. Але водій від госпіталізації відмовився, як і не захотів писати заяву на своїх кривдників.
З усім тим, правоохоронці встановили нападників і відкрили справу за статтею "хуліганство". Однією з версій нападу називають борги потерпілого.
Раніше ми писали, що у Дніпрі з маршрутки на ходу випав чоловік. З'явилося відео інциденту.
Також повідомлялося, що у Києві маршрутка "потонула" після дощу, після чого люди опинилися в пастці.