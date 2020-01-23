В Луцке горе-мать бросила коляску с ребенком на улице: фото "героини"

В Луцке мать бросила собственного годовалого ребенка в коляске посреди улицы, а сама пошла развлекаться с сожителем. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

Ребенка оставили на улице Электроаппаратной около 14:00. Малышке пришлось провести на улице несколько часов, прежде чем мужчина, живущий по соседству, заметил неладное. Он принес ребенка в квартиру, где живет крестная мама малышки.

Семья, приютившая малышку, около 22:00 позвонила в полицию, сообщив, где может находиться мать-кукушка.

В Луцке мать бросила ребенка на улице (девочка с крестной, фото: facebook.com/lutskpolice)

Девочка была одета довольно легко, как для такого долгого нахождения на улице, - под штанами-комбинезоном не было колготок, лишь носочки.

"Нам сообщили, что она находилась на улице примерно с 14 часов, потом ее кто-то забрал, и лишь через несколько часов сообщили полицию", - рассказал инспектор полиции.

Пока соседи заботились о малышке, полиция разыскала на улице Ровенской мать с сожителем. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Где ребенок, мать объяснить не могла.

В Луцке мать бросила ребенка на улице (горе-мать, фото: facebook.com/lutskpolice)

Женщину с товарищем освидетельствовали в наркодиспансере - состояние сильного алкоопьянения подтвердилось. О событии написали рапорт и передали в отделение полиции для дальнейшего рассмотрения соответствующим подразделением.

Тем временем, девочку завезли в инфекционную больницу. На данный момент известно, что ее жизни ничего не угрожает.

В Луцке мать бросила ребенка в коляске на улице (видео: YouTube/Lutsk Police)